10 мая 2023, 03:57
Ноутбуки подешевеют на 15% в России
«Известия»: ноутбуки на российском рынке станут дешевле на 15%
На российском рынке ожидается снижение цен на ноутбуки, которое составит 15%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Импортеры приняли решение уменьшить отпускную стоимость на технику на 5–30%, в рознице гаджеты подешевеют уже к началу лета. Такие ценовые изменения объяснили тем, что склады крупнейших мировых изготовителей компьютеров стоят переполненными из-за низкого спроса и переизбытка комплектующих.
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В начале 2023 года мировой рынок ПК претерпел сокращение на 29%, на российском оно составило 20%. По словам аналитиков, больше всего подешевеют топовые модели ноутбуков.
Один из источников издания сообщил, что организации, которые поставляют в Россию ноутбуки мировых брендов по параллельному импорту, уведомили дистрибьюторов об уменьшении стоимости еще две недели назад.
Таким образом, российский рынок ждет вторая волна удешевления компьютерной техники. Первая произошла в начале этого года. Из-за развития параллельного импорта и возобновления ввоза по такой схеме устройств известных брендов, произошло затоваривание складов, и цены на них менее чем за шесть месяцев упали на 15–30%.
Ранее сообщалось, что на складах российских дистрибьюторов наблюдался излишек импортной электроники, в том числе ноутбуков китайского, тайваньского и американского производства.
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