28 апреля 2023, 23:05
«Норникелю» рекомендовали не платить дивиденды за 2022 год
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.
Годовое собрание акционеров проведут 6 июня в заочной форме, список участников составят по состоянию на 12 мая.
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По словам старшего вице-президента- финансового директора компании Сергея Малышева, менеджмент «Норильского никеля» допустил возможность выплаты промежуточных дивидендов, но в этом случае важно сохранить комфортную долговую нагрузку.
«Менеджмент не исключает возможности выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году, при условии заработка денежного потока», — пояснил он.
Финдиректор также отметил, что менеджмент компании неоднократно высказывался о возможном переходе на выплату дивидендов в привязке к свободному денежному потоку после того, как закончится срок действия акционерного соглашения.
Ранее сообщалось, что Центр окружающей среды, транспорта и экономического развития в Финляндии выдал подразделению корпорации «Норникель» разрешение на расширение производственной площадки.
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