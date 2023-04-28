Деньги 28 апреля 2023, 23:05 «Норникелю» рекомендовали не платить дивиденды за 2022 год Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год РИА «Новости»

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Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

Годовое собрание акционеров проведут 6 июня в заочной форме, список участников составят по состоянию на 12 мая.

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По словам старшего вице-президента- финансового директора компании Сергея Малышева, менеджмент «Норильского никеля» допустил возможность выплаты промежуточных дивидендов, но в этом случае важно сохранить комфортную долговую нагрузку.

«Менеджмент не исключает возможности выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году, при условии заработка денежного потока», — пояснил он.

Финдиректор также отметил, что менеджмент компании неоднократно высказывался о возможном переходе на выплату дивидендов в привязке к свободному денежному потоку после того, как закончится срок действия акционерного соглашения.

Ранее сообщалось, что Центр окружающей среды, транспорта и экономического развития в Финляндии выдал подразделению корпорации «Норникель» разрешение на расширение производственной площадки.