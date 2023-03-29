Мир 29 марта 2023, 18:17 Расширение производства «Норникеля» разрешили в Финляндии Региональные власти в Финляндии разрешили расширение производства «Норникеля» РИА «Новости»

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Центр окружающей среды, транспорта и экономического развития в городе Харьявалта разрешил подразделению российской корпорации «Норникель» расширить свою производственную площадку. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба организации.

«Проведена оценка рисков расширения производства никеля компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy с учетом воздействия на окружающую среду в Харьявалте. Вывод — проект осуществим», — подчеркнули в экспертном заключении.

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В апреле 2021 года «Норильский никель» сообщал о планах поэтапно увеличить мощности своей финской дочерней компании Nornickel Harjavalta в полтора раза, до 100 тысяч тонн, к 2026 году.

Дочернее предприятие «Норникеля» в Харьявалте — крупнейший производитель металлов из никеля и химикатов. В организации работают свыше 300 специалистов в различных отраслях.