Деньги 10 марта 2024, 15:52 Нижегородская область решила оспорить миллионные пени за просрочку одного рубля Нижегородский Минфин попытается оспорить миллионные пени за просрочку рубля РИА «Новости»

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Минфин Нижегородской области в суде добивается запрета на взыскание в федеральный бюджет 29,1 миллиона рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

В 2020 году Минфин России выдал региону бюджетный кредит со сроком погашения до 2029 года. Из-за просрочки по выплате одного рубля и одной копейки ведомство насчитало многомиллионные пени, издав распоряжение об их выплате в бюджет страны.

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Теперь нижегородский Минфин оспаривает решение и пытается заблокировать возможные взыскания, пока дело не рассмотрят по существу. Заседание апелляционного арбитражного суда запланировали на 22 апреля.

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик ранее предупредил россиян, что просрочки по платежам являются одной из главных причин плохой кредитной истории.