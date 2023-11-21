Деньги 21 ноября 2023, 18:50 Финэксперт Сергейчик рассказал, что кредитная история портится из-за просрочек

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Просрочки по платежам являются одной из основных причин плохой кредитной истории. Об этом рассказал «Газете.Ru» рассказал руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

Он объяснил, что не нужно допускать просрочек. Но, если это произошло, то нужно как можно быстрее погасить долги и дальше платить вовремя. Кроме того, не стоит верить тем, кто обещает помочь с улучшением кредитной истории. Она обнуляется лишь по истечению семи лет, повлиять на это невозможно.

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