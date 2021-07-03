«Никто от денег не откажется». Ультиматум Moet о прекращении поставок в Россию назвали пиаром

Moet Hennessy не перестанет поставлять шампанское в Россию. Никто не станет отказываться от денег из-за требования добавить на заднюю сторону бутылки подпись, что содержимое является игристым вином. Об этом «360» рассказал ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Он отметил, что Moet — достаточно популярная марка шампанского, все его знают.

«Сказать, что его кто-то заказывает, чтобы подчеркнуть свое значение… Это не какое-то элитное шампанское, обычное шампанское, которое из Франции, скажем так. Все французское шампанское стоит дорого, но Moet находится где-то в серединке, оно не самое дорогое, но и не самое дешевое», — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что многие выбирают это шампанское как что-то оптимальное: люди, скорее всего, считают соотношение цены и качества приемлемыми, поэтому его и выбирают. При этом ресторатор уверен, что Moet Hennessy не пропадет из меню российских ресторанов.

«С чего вы взяли, что его не будет (в меню ресторанов — прим. ред.)? Никуда оно не денется, это все пиар. Moet прекрасно будет поставлять шампанское, как и поставлял. Это все деньги. Сделают с задней стороны бутылки соответствующую этикетку, что это игристое вино, и будут поставлять. Никто от денег не откажется», — подчеркнул Миронов.

Ранее российская структура Moet Hennessy направила партнерам письмо, в котором предупредила, что приостанавливает поставку шампанского. Компания объяснила, что это связано с изменением российского закона, который обязывает переименовать продукцию в «игристое вино». Шампанским может остаться только алкоголь, который производят в России.