Шампанское Moet Hennessy перестанут поставлять в Россию

Один из крупнейших производителей шампанского сообщил, что временно приостановит отгрузки премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy в Россию. Это связано с изменениями в российском законодательстве.

Об этом сообщил РБК. Издание уточнило, что ознакомилось с письмом, которое Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy направило российским партнерам. В нем сказано, что компания временно приостановит отгрузку ассортимента шампанского для всех покупателей.

В документе уточняется, что эта мера связана с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Закон вносит новые требования для винодельческой продукции. Одна из поправок — исключение термина «шампанское» за исключением «российского шампанского», которое произвели на территории России.

Эта же поправка обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать свою продукцию в «игристое вино», уточнило издание. Чтобы соблюсти изменение, «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» необходимо провести пересертификацию шампанских вин. Только так получится изменить категорию на игристое вино, что влечет за собой смену маркировки товаров.

Компания уточнила в письме, что «мезоны (производители шампанского — прим. ред.) не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».