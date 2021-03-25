«Ничего у нас не лихорадит»: Песков объяснил, что происходит с курсом рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с формулировкой «курс рубля лихорадит». Он считает, что у национальный валюты сейчас волатильность чуть больше обычного.

В разговоре с журналистами Пескову не понравилась формулировка «лихорадит рынок рубля и российского долг», сообщил RT.

«Я не соглашусь с вами — со словом „лихорадить“. Ничего у нас не лихорадит. Волатильность, может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного, может быть, но ничего не лихорадит», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что не знает, когда Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против России.

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов ранее заявил, что на курс рубля повлияли такие факторы, как резкое снижение цены на нефть, усиление санкционной риторики в отношении России и вывод из госдолга РФ денег многими консервативными инвесторами.

Американский доллар подорожал 25 марта на 79,5 копейки и подойдет к отметке 76,1535 рубля. В ходе торгов на Московской бирже валюта ЕС впервые с 25 февраля превысила 91 рубль, дойдя до 91,095 рубля.