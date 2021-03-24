Ослабление рубля объяснили неопределенностью на рынках. Валюту ждет корректировка

Факторами ослабления рубля к доллару и евро стали высокий уровень неопределенности на валютных рынках и санкционные риски в отношении госдолга РФ. Об этом «360» рассказал советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов.

Экономист выделил две группы факторов, повлиявших на ослабление национальной валюты — фундаментальные и спекулятивные.

«К фундаментальным факторам прежде всего относится резкое снижение цены на нефть, которое произошло в том числе по причине продолжения локдауна в Германии. Спекулятивных факторов несколько. Первый фактор, который повлиял на поведение инвесторов, — это повышение процентной ставки ЦБ Турции, которое повысило уровень неопределенности на развивающихся рынках, спровоцировало многих инвесторов выходить из валют, и с этого началось ослабление», — объяснил Улатов.

Второй спекулятивный фактор, который подлил масла в огонь, — усиление санкционной риторики в отношении России. Среди причин экономист назвал активное обсуждение возможного введения санкций против российского госдолга.

«Многие консервативные инвесторы начали выводить свои деньги из госдолга РФ, что повлияло как на его стоимость, так и на поведение инвесторов на валютном рынке», — отметил эксперт.

По оценке Улатова, неопределенность будет продолжать влиять на поведение участников рынка и оказывать давление на российский рубль. Однако такая ситуация для рынка не в новинку. Экономист считает, что, как только уровень неопределенности снизится, будет коррекция, и если не произойдет еще более сильного снижения цен на нефть, то рубль скорректируется в положительную сторону.

«Хотел бы напомнить, в прошлом году было два эпизода, когда очень высокий уровень неопределенности, в том числе связанный с санкционной риторикой, приводил к еще более резкому ослаблению рубля. В прошлом году в марте рубль ослабел и стал стоить больше 80 рублей за доллар, та же самая ситуация произошла и в октябре на фоне рисков, связанных с пандемией и введением санкций», — сказал Улатов.

Курс евро в среду на Московской бирже впервые с 25 февраля поднялся выше 91 рубля.