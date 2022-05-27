Неожиданному развороту рубля нашлось объяснение

С середины недели рубль прекратил укрепление. Одновременно максимума с начала украинского кризиса достигли объемы торгов американской валютой. В ближайшее время курс доллара может достичь 65 рублей.

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников рассказал агентству «Прайм», что объем торгов составил 3,5 миллиарда долларов. Ситуацию он объяснил выходом на торговые площадки крупных игроков. Американскую валюту они принялись скупать перед внеплановым заседанием ЦБ РФ.

Из-за окончания сезона налоговых выплат и снижения норм реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 50% навес предложения долларов на валютном рынке сузился.

Жильников не исключил, что в пределах двух недель доллар будет торговаться по 65 рублей. Показатель аналитик назвал комфортным для бюджета. К отметке в 55 рублей и ниже он вернется вряд ли, поскольку для этого нет оснований.

Восстановление импорта в перспективе нескольких месяцев окажет давление на рублевый курс. И по итогам года его средняя отметка, скорее всего, достигнет 79,7 рублей за единицу американской валюты.