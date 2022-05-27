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    27 мая 2022, 01:28

    Глобальный статус доллара поставили под сомнение

    В ФРС заявили о необходимости введения цифрового доллара

    Александра Ломейко

    Американским властям посоветовали не воспринимать глобальный статус доллара как должное. Поскольку фокус в мире сместился на использование цифровых платежей, США стоит подумать о создании такой валюты.

    Глобальный статус доллара поставили под сомнение

    Зампред Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард заявила об этом на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей конгресса. Ее слова привел ТАСС.

    «В мире, где другие крупные государства переходят к выпуску своих собственных цифровых валют, важно подумать о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать иметь такое же доминирование, если у нас не появится аналогичная [цифровая валюта]», — подчеркнула Брейнард.

    В ФРС к идее относятся неоднозначно. Выступающие против указали, что многие долларовые транзакции уже оказались в цифровой сфере. Опасения у них вызывает и вопрос конфиденциальности пользователей. Без твердой поддержки Белого дома и конгресса реализовывать инициативу ведомство не собирается.

    По мнению Брейнард, создание цифровой валюты в современных условиях окажет только положительное влияние на стабильность финансовой системы. Причина — в растущей популярности криптоактивов и цифровых валют, разработанные другими странами.

    «Мы признаем, что существуют риски бездействия, как и риски действия [в этом поле]», — заметила она.

    При достижении договоренности о создании цифрового доллара, по оценке зампреда ФРС, на его введение потребуется около пяти лет.