Глобальный статус доллара поставили под сомнение

Американским властям посоветовали не воспринимать глобальный статус доллара как должное. Поскольку фокус в мире сместился на использование цифровых платежей, США стоит подумать о создании такой валюты.

Зампред Федеральной резервной системы (ФРС) США Лаэл Брейнард заявила об этом на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей конгресса. Ее слова привел ТАСС.

«В мире, где другие крупные государства переходят к выпуску своих собственных цифровых валют, важно подумать о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать иметь такое же доминирование, если у нас не появится аналогичная [цифровая валюта]», — подчеркнула Брейнард.

В ФРС к идее относятся неоднозначно. Выступающие против указали, что многие долларовые транзакции уже оказались в цифровой сфере. Опасения у них вызывает и вопрос конфиденциальности пользователей. Без твердой поддержки Белого дома и конгресса реализовывать инициативу ведомство не собирается.

По мнению Брейнард, создание цифровой валюты в современных условиях окажет только положительное влияние на стабильность финансовой системы. Причина — в растущей популярности криптоактивов и цифровых валют, разработанные другими странами.

«Мы признаем, что существуют риски бездействия, как и риски действия [в этом поле]», — заметила она.

При достижении договоренности о создании цифрового доллара, по оценке зампреда ФРС, на его введение потребуется около пяти лет.