Деньги 22 ноября 2022, 09:16 ПФР не поддержал повышение пенсий работающим пенсионерам Зампред правления ПФР Петрова перечислила минусы индексации выплат работающим пенсионерам РИА «Новости»

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Повышение пенсии работающим пенсионерам оставит без денег тех, кто ушел с работы, и пробьет брешь в бюджете на 500 миллиардов рублей. Пенсионный фонд России не поддержал идею вернуть индексацию выплат для этой категории, сообщил РБК.

Страховые пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать в 2016 году. Первый зампред правления ПФР Наталия Петрова отправила письмо Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в котором перечислила последствия возврата повышения.

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Во-первых, это дополнительные расходы. Если бы в июне им проиндексировали пенсии на 10%, то понадобилось бы 498,7 миллиарда рублей. Во-вторых, суммы, которые правительство выделило ПФР, ограничены. Траты пришлось бы перераспределить и обделить тех, для кого пенсия — единственный источник дохода.

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В-третьих, работающие пенсионеры получают зарплату, а значит, пенсия для них льгота. Сумму выплат повышают для того, чтобы компенсировать издержки от инфляции. Работающие пенсионеры, в отличие от неработающих, могут покрыть рост цен за счет основного дохода. Тем, кто решит остаться дома, пересчитают размер пенсии с учетом всех индексаций, которые произошли за время их работы в статусе пенсионера.