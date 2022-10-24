Роспотребнадзор предупредил о недобросовестных юристах, которые обманули россиян на сотни миллионов рублей | 360°

Деньги 24 октября 2022, 03:48 Роспотребнадзор предупредил о недобросовестных юристах, которые обманули россиян на сотни миллионов рублей Роспотребнадзор: юристы обманули россиян на 205 миллионов рублей за 4 года РИА "Новости"

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Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа жалоб граждан на некачественные юридические услуги. Только за период с января по июнь поступило более 4,1 тысячи обращений. В общей сложности за последние четыре года ущерб от таких «специалистов» превысил 205 миллионов рублей, написали «Известия».

Жертвами лже-юристов чаще всего становятся люди старшего поколения. Им не хватает внимательности и специальных знаний, чтобы не попасться на удочку мошенников.

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К примеру, москвичка пенсионного возраста Елена хотела узнать в интернете информацию о своих социальных начислениях. Она нашла сайт, на котором ей пообещали консультацию. Женщина заполнила электронную форму, а вскоре ей перезвонили.

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Недобросовестный юрист заверил, что поможет решить проблему Елены и пригласил ее в офис для подписания договора. Пенсионерке предложили сделать скидку, если она согласится на эти условия. Однако напор, с которым говорил собеседник, женщину смутил. Когда она стала отказываться от предложения, ей начали угрожать.

Ранее россиянам напомнили, как получить отсрочку в оплате коммунальных платежей. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию.