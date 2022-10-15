Россиянам назвали способы отсрочки платежей за ЖКУ при проблемах с деньгами | 360°

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Россиянам назвали способы отсрочки платежей за ЖКУ при проблемах с деньгами

Юрист Юнисов: при проблеме с финансами можно сделать отсрочку платежей за ЖКУ

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При появлении проблем с деньгами оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) можно отсрочить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, рассказала юрист Евгения Юнисова.

«Что касается временной утраты трудоспособности, заработка и так далее, то это предмет для договоренности с управляющей организацией», — сказала эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства в разговоре с радио Sputnik.

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Она посоветовала подтвердить свои слова медицинской справкой или документом, полученным в органах по трудоустройству. В управляющей компании нужно написать заявление об отсрочке или рассрочке платежей. По словам Юнисовой, ждать решения проблемы в суде плохая идея, так как разбирательства потребуют дополнительных затрат.

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«Если удастся договориться с управляющей организацией об отсрочке платежей за ЖКУ, то надо будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем. В тексте может быть закреплено, что долг вы будете погашать постепенно», — отметила юрист.

Она предупредила, что продолжительность отсрочки зависит только от решения УК.

ЖКХ

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