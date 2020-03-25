Ресторанный бизнес пострадает от пандемии коронавируса сильнее других сфер бизнеса. Кризис может нанести ему непоправимый ущерб, и власти России намерены оказать ему поддержку. Однако из-за сокращения числа посетителей и выручки пережить кризис получится далеко не все заведения общепита.

Минпромторг обязал рестораторов увеличить расстояние между столами так, чтобы между посетителями было не менее метра. Ведомство разрешило допускать посетителей в зал только после мытья рук, и наделило официантов правом отказывать в обслуживании гостям с признаками простудных заболеваний.

В результате пандемии рестораны и кафе продолжают терять клиентов. По данным Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), предоставленным газете «Известия», в марте их число снизилось на 30-90% в зависимости от региона.

Поэтому многие заведения общепита пытаются избежать убытков предоставляя услугу доставки еды на дом.

«По итогам прошлой недели количество заявок от ресторанов, желающих подключиться к платформе Delivery Club, выросло более чем в три раза по сравнению со средним показателем предшествующих будних дней марта. Более 40% запросов сформировано ресторанами Москвы и Московской области — этот показатель выше традиционного на 10–15%», — сообщили изданию в пресс-службе Delivery Club.

Переход на бесконтактную работу сможет поддержать далеко не всех предпринимателей. ФРИО обратилось за помощью к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Однако глава федерации Игорь Бухаров посетовал, что правительство до сих пор не дало ответа на поступившие предложения. Он считает, что маленькие рестораны самостоятельно не смогут пережить кризис.

«Счет уже идет не на дни. При таком снижении товарооборота и кассовом разрыве мы не можем исполнять свои обязательства перед контрагентами. Следующий год мы будем еле выходить из этого кризиса, и, по самым скромным подсчетам, обанкротятся 30% проектов, коллеги считают, что может и больше», — сказал Игорь Бухаров.

СМИ сообщили, что Минэкономразвития РФ готовит пакет мер по поддержке бизнеса. В нем содержится предложение наделить правительство страны новыми надзорными полномочиями, и временно освободить от большинства налогов предприятия малого и среднего бизнеса.