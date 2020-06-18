НДФЛ с зарплат россиян снизился на 23%

Сборы налога с зарплат российских работников в апреле снизились на 23% — до 273,4 миллиардов рублей. В марте эта сумма составляла 355,9 миллиарда.

Как пояснила газете «Известия» Федеральная налоговая служба, из-за нерабочего апреля многие компании приостановили свою деятельность. Из-за этого сократился объем работы и количество смен сотрудников. А это в свою очередь отразилось на выплатах работникам. Помимо этого зарплата за март была выплачена в конце марта, а не начале апреля.

Согласно данным ведомства, поступления налога в марте этого года на 20% превышают показатели 2019 года. В то время как НДФЛ за апрель 2020 на 19% ниже прошлогоднего.

Эксперты считают, что снижение полученных налогов может отражать как снижение среднего заработка россиян, так и с другие факторы: простои, неоплачиваемые отпуска, больничные.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что режимом самоизоляции в России воспользовались нечистые на руку работодатели. Они перестали платить своим сотрудникам зарплату. В ведомстве отметили, что каждый случай нарушения трудовых прав россиян оценивают с правовой точки зрения.