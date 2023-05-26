Деньги 26 мая 2023, 01:44 Названы восемь стран, где можно хорошо жить на российскую пенсию Российские пенсионеры могут комфортно жить в Египте и Тунисе на свою пенсию РИА «Новости»

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Портал «Тонкости туризма» назвал восемь стран, где российские пенсионеры могут хорошо жить на свою пенсию. Сумму проживания рассчитали без учета стоимости аренды жилья.

Подразумевается, что пенсионер будет сдавать свою жилплощадь в России и арендовать на эти деньги квартиру в другой стране. Первым их таких доступных локаций выступает Египет. Средняя сумма проживания в стране равна 12 650 рублям, благодаря доступной цене на продукты. Литр молока стоит около 50 рублей, упаковка яиц — 65 рублей. Проездной можно купить за 240 рублей, сходить в кино — 225 рублей.

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Тунис также доступен за счет низких цен на продукты. Молоко там стоит 25 рублей литр, хлеб — семь рублей, свежий сыр — 400 рублей за килограмм. Куриное филе в Тунисе можно купить по 170 рублей за килограмм, отборную говядину — за 410 рублей.

В Мексике средняя стоимость жизни будет равна 17 500. В Индии на проживание потребуется семь тысяч рублей в месяц. Комфортно можно прожить на российскую пенсию в Болгарии, Румынии, Индонезии, Турции.

Ранее старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева предупредила, что переезд в другую страну может стать основанием для прекращения получения пенсии. Также лишиться выплат можно, если не приходить за ними в течении шести месяцев.