26 мая 2023, 01:44
Названы восемь стран, где можно хорошо жить на российскую пенсию
Российские пенсионеры могут комфортно жить в Египте и Тунисе на свою пенсию
Портал «Тонкости туризма» назвал восемь стран, где российские пенсионеры могут хорошо жить на свою пенсию. Сумму проживания рассчитали без учета стоимости аренды жилья.
Подразумевается, что пенсионер будет сдавать свою жилплощадь в России и арендовать на эти деньги квартиру в другой стране. Первым их таких доступных локаций выступает Египет. Средняя сумма проживания в стране равна 12 650 рублям, благодаря доступной цене на продукты. Литр молока стоит около 50 рублей, упаковка яиц — 65 рублей. Проездной можно купить за 240 рублей, сходить в кино — 225 рублей.
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Тунис также доступен за счет низких цен на продукты. Молоко там стоит 25 рублей литр, хлеб — семь рублей, свежий сыр — 400 рублей за килограмм. Куриное филе в Тунисе можно купить по 170 рублей за килограмм, отборную говядину — за 410 рублей.
В Мексике средняя стоимость жизни будет равна 17 500. В Индии на проживание потребуется семь тысяч рублей в месяц. Комфортно можно прожить на российскую пенсию в Болгарии, Румынии, Индонезии, Турции.
Ранее старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева предупредила, что переезд в другую страну может стать основанием для прекращения получения пенсии. Также лишиться выплат можно, если не приходить за ними в течении шести месяцев.
Пенсия
Египет
Туризм
Болгария
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