Названы три налоговых вычета, про которые россияне всегда забывают

Сейчас в России действует несколько положений Налогового кодекса (НК), которые отвечают за разные налоговые вычеты. Однако знают об этом немногие граждане, при этом часто путаясь, когда и какие деньги можно получить, отметил Life.

Один из видов налогового вычета предназначен для работающих не по трудовому договору. Если человек потратился на лечение, учебу, покупку или ремонт квартиры, а также в случае пополнения индивидуального инвестиционного счета (ИИС), он имеет право вернуть вернуть или не платить 13% от определенной законом суммы, вычитаемой из НДФЛ.

Получить эти средства могут те, кто имеет официальный доход, с которого платится НДФЛ и являются резидентам РФ. Никаких других условий не прилагается, что означает, что получить вычет могут не только официально работающие по трудовому договору, но и люди, заключившие соглашение гражданско-правового характера (ГПХ), а в некоторых случаях даже индивидуальные предприниматели, если они работают не по упрощенной системе налогообложения.

Еще один возможный вычет — вычет на здоровье. Он включает в себя целых три варианта. Первый из них — вычет за платные медицинские услуги. Это все, с чем обычно сталкивается заболевший человек, включая паллиативную помощь на дому, ЭКО с помощью донорства и суррогатного материнства и даже сеансы у психолога, если у того есть соответствующий диплом. Обязательный документ, без которого не будет выплат, — справка по форме, утвержденной Минздравом, она одновременно подтверждает и лечение, и оплату за него.

Второй вариант — вычет при оплате лекарств. Здесь понадобятся чеки из аптеки, рецепты с печатью и подписью врача или документы, подтверждающие заказ и оплату дорогостоящих препаратов.

Третий вариант — так называемый «спортивный» вычет. Он появился только в 2022 году и позволяет получить вычет за оплаченные спортивные услуги при условии, что организация, которая их предоставила, включена в специальный перечень.

И, наконец, граждане имеют право получить возврат денег за страховку. Чаще всего упускают возможность заявить о вычете по страхованию, которое они осуществляли по требованию банка, граждане, оформляющие вычет по ипотечным процентам.

Ранее стало известно, что налоговые льготы для владельцев транспорта на газе продлили в Подмосковье. Налог на такие автомобили, а также мотоциклы и автобусы будет снижен вполовину. Мера будет действовать на протяжении текущего года. Такая же льгота действовала и в 2021 году.