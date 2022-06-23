Налоговые льготы для владельцев транспорта на газе продлили в Подмосковье

На 27-м заседании Московской областной думы было решено внести изменения в закон «О льготном налогообложении в Московской области». Теперь ровно вполовину будет снижен налог на автомобили, а также мотоциклы и автобусы, которые работают на газе. Мера будет действовать на протяжении текущего года. Такая же льгота действовала и в 2021 году.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, решение продлить налоговую льготу простимулирует жителей Подмосковья приобретать транспорт, который работает на газе. Или же переоборудовать уже купленный транспорт, оснастив его газовым оборудованием.

Таким образом, получится сделать дешевле сами перевозки и сэкономить значительные деньги. Дело в том, что сжиженный газ остается намного дешевле, чем обычный бензин. Кроме того, такая мера в значительной степени поможет сохранить экологию в Московской области, добавил Брынцалов.

«Кроме того, машины на метане — одни из самых экологичных транспортных средств сегодня. Поэтому в перспективе это послабление позволит добиться снижения количества выбросов вредных веществ в атмосферу и будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе», — отметил он.

На текущий момент на территории Подмосковья зарегистрировано порядка семнадцати тысяч транспортных средств, которые ездят на газе.