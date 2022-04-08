Автоэксперт Кадаков рассказал, когда могут снизиться цены на автомобили

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, при каких условиях в России могут снизиться цены на автомобили. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

Он отметил, что во-первых, необходим стабильный курс валют. Сейчас он на том же уровне, на котором был до начала российской спецоперации на Украине, но предсказать, что будет дальше — невозможно.

Также Кадаков добавил, что сейчас наблюдается нехватка автомобилей. Из-за этого дилеры повышают цены. В ближайшее время компании будут выяснять, за какие деньги люди смогут покупать их продукцию, заключил он.