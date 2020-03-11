Названы товары, которые первыми подорожают из-за падения курса рубля

По мнению опрошенных газетой «Известия» экспертов, в результате снижения курса рубля в России в первую очередь подорожают детские товары, одежда, обувь, электроника и бытовая техника, а также лекарства.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с изданием предположил, что можно ожидать 30-процентного подорожания произведенных из иностранной субстанции лекарств. Стоимость потребительской электроники и автобилестроения может вырасти на 20% и 5% соответственно. Об этом заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова высказал мнение, что детские товары, одежда и обувь, поставляемые из Китая, могут подрожать на треть. На 20-35% предположительно вырастет стоимость импортной бытовой техники, гаджетов и электроники.

О повышении цен на машины, в том числе, на отечественную марку Lada, на 6-10% сообщил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Падение курса рубля также скажется на стоимости жилья. По словам генерального директора СК «Перспектива» Михаила Иванова, она может вырасти на 10-15%.

Курс рубля на фоне срыва договоренности стран ОПЕК+ в Вене курс рубля 10 марта достиг четырехлетнего минимума. Доллар стоил 72 рубля, евро — 82 рубля.