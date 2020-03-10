С 9 марта экономику всего мира штормит. Открывшиеся после выходных американские, европейские и азиатские фондовые рынки зафиксировали падения на 5–10%, а нефть подешевела сразу на треть стоимости — с 50 до 35 долларов за баррель. В России же в понедельник не работал Центробанк, поэтому он не установил официального курса, однако на международных торгах рубль просел: доллар на момент написания материала оценивался примерно в 71 рубль, а евро — в 81. Что будет дальше?

Еще 6 марта россияне могли купить доллар примерно за 68 рублей, но 10 числа его стоимость подскочила на четыре рубля — до 71,5 рубля. С евро такая же ситуация — стоимость увеличилась до 81 рублей (с 77,6). Такие данные приводит Московская биржа.

Падение цены на нефть утром в понедельник стало крупнейшим в истории со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Причинами сложившейся ситуации стали два неожиданных шага крупнейших нефтяных держав.

В пятницу Россия отказалась участвовать в картельной сделке с ОПЕК+ по снижению добычи нефти, что помогло бы удержать цены в условиях, когда падает спрос на ресурс на фоне коронавируса.

В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что уменьшает стоимость на свою нефть и начинает ее добывать в еще больших количествах. Знакомые с ситуацией источники полагают, что Саудовская Аравия хотела использовать эпидемию коронавируса в своих целях и переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Центробанк России уверил, что даже самые сильные потрясения рынка не дестабилизируют ситуацию в стране. Для этого ЦБ анонсировал, что будет торговать валютой на рынке в рамках «бюджетного правила». Эти меры продлятся до тех пор, пока не начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По просьбе «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил происходящее в мире и дал пару советов, как в итоге оказаться в плюсе.

Источник фото: РИА «Новости» / Максим Блинов

Что с рублем?

Рубль отражает колебания нефти. То есть если цена на нефть падает, то рубль ослабевает. Если стоимость растет, то и рубль укрепляется. Нефть дает нам доллары, а они поступают на валютный рынок. Много долларов — курс укрепляется, мало — падает. Это как когда картошка в магазине дорожает, если ее мало в наличии.

Так почему цены на нефть упали? Первая причина — ситуация с коронавирусом.

«Мировые цены сильно упали по двум причинам. Во-первых, вся эта вирусная история из-за Китая. Это подорвало спрос на сырье, потому что спровоцировало торможение промышленности. Особенно подорвало спрос на нефть, потому что из нефти делают бензин и керосин, а эпидемия способствует тому, чтобы люди дома сидели: резко сократили авиационные перелеты, отменили все рейсы в Китай, самолеты меньше жгут керосина, нефть меньше нужна, цена на нее падает», — сказал Голубовский.

Вторая причина — конфликт между Россией и Саудовской Аравией в условиях обострения конкуренции за сбыт нефти. Саудиты предложили еще больше сократить добычу, чтобы поддержать цены. А Россия выступила против, так как для страны это значит, что она отдаст еще большую долю рынка американцам, которые вообще ничего не собираются сокращать. Считать, что во всем виновата Россия, неправильно. Голубовский подчеркнул, что Саудовская Аравия поставила ультиматум, который Россия отклонила.

На такие резкие снижения цен биржевые котировки реагируют всегда. И в понедельник они рухнули. В тот же день произошла «паника на межбанковском рынке», где рубль залетел сразу на 75 за доллар.

На валютном рынке работают и ожидания. То есть спекулянты в страхе начинают продавать валюту еще до того, как валютная выручка сократилась.

«Произошла некая спекулятивная атака. Эту атаку сейчас Центробанк гасит, потому что он объявил о мерах по предотвращению валютной паники. Мера номер один: увеличен валютный однодневный кредит до пяти миллиардов долларов. Мера номер два: объявлено об опережающей продаже валюты в рамках бюджетного правила. Благодаря этим продажам валюты курс стабилизировался на 72 за доллар, и он не идет ни вверх, ни вниз», — сказал Голубовский.

Когда ситуация стабилизируется?

Паника уляжется, когда все спекулянты уйдут. Тогда доллар вновь останется на уровне 66–67 рублей. По мнению Голубовского, пока никакого мощного кризиса нет: доллар не идет вверх, а цена не нефть не падает.

«Я считаю, что сейчас ситуация достаточно стабильна на валютном рынке», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова

Кризис 2014-го?

В 2014 году также был валютный кризис — российский рубль резко ослабел по отношению к иностранным валютам. Тогда цены на нефть стремительно снизились. Актуально ли сравнивать происходящее в марте 2020-го с событиями 2014 года? Голубовский уверен, что нет.

«Во-первых, резервов гораздо больше, чем тогда. Во-вторых, реакция Центрального банка лучше, чем тогда. В-третьих, тогда пик валютной паники совпал с пиком выплат по внешнему долгу. Одним из негативных факторов было то, что Роснефти была срочно нужна валюта, а ее не было из-за санкций. Сейчас этого нет, поэтому кризис мягче. Я не жду, что сейчас мы нарисуем какую-то „свечку“ (так отображаются котировки — прим.ред.) вверх адскую», — сказал Голубовский.

Последствия для россиян

По мнению Голубовского, рубль в любом случае не будет стоить больше 100 рублей. Кроме того, даже если подобная ситуация возникнет, то на такой планке российская валюта останется на очень короткий срок. Казалось бы, не очень приятные новости? Но Голубовский уверен: для него (а может, и для вас?) это будет лучшим временем для покупки акций нефтяных компаний России. В этом случае можно будет выйти на пенсию раньше, так как получится хорошо заработать.

Но в случае если нефть продолжит падение, рубль тоже рухнет. И никакие меры Центробанка его не спасут.

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По словам Голубовского, из-за происходящего на валютном рынке повысятся цены на импортные товары. Так что если вы планировали купить, например, холодильник, то лучше это сделать до апреля — именно этот месяц специалист назвал решающим. Цены на еду останутся на прежнем уровне, так как продуктовая инфляция будет сдерживаться местными производителями.

Другими словами, цены на российские товары не вырастут, а вот за поездку в ту же Турцию или Швейцарию придется заплатить намного больше.

Совет

Если вы не очень разбираетесь в ситуации, то Голубовский дал бесплатный совет: ждать и помнить одну важную вещь.