Названы сроки запуска льготной ипотеки для частных домов

Получить льготный ипотечный кредит на строительство частного дома россияне смогут уже в этом году. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что взять ипотечный кредит смогут владельцы земли, где дома возводят профессиональные застройщики, и те, кто строит жилье своими силами. Залогом в таком виде кредита станет земельный участок. Сейчас правительство ведет переговоры с Росреестром по процедуре оценки земли и использованию ее в качестве залогового актива.

«Мы точно в этом году этот проект запустим. Работаем с Центральным банком над ипотечным продуктом для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. ред.). <…> Мы планируем принять соответствующие изменения в законодательстве, взаимодействуем с банками, создаем реестр типовых проектов ИЖС», — заявил Хуснуллин.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что изначально льготная ипотека на строительство жилых домов массовой не будет. Она пояснила, что главными проблемами остаются выделение земельных участков и реестр типовых домов, под строительство которых можно получить кредиты.

«Банкам будет легче выдавать продукт, если это будут типовые проекты. Банки в целом готовы работать, это будет расширение бизнеса для них», — пояснила она.

По словам Хуснуллина, в рамках сотрудничества с Росреестром уже нашли участки под будущее строительство общей площадью 100 миллионов квадратных метров. Кроме того, зарегистрированные дома могут подключиться к инженерным сетям по упрощенной процедуре.

В апреле 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что льготную ипотеку распространят на индивидуальные жилые дома для семей с детьми. По его оценке, воспользоваться таким правом смогут 20 тысяч семей.

В национальном проекте «Жилье и городская среда» говорится, что цель реализации программы — увеличить объем частных жилых домов к 2030 году до 50 миллионов квадратных метров.

На сегодняшний день в России действует две программы льготной ипотеки. Семейная предлагает кредит под 6% годовых для родителей хотя бы одного ребенка, который появился на свет с 2018 года. Сумма кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и по шесть миллионов рублей для остальных регионов.

С 2 июля льготная программа по покупке жилья в новостройках изменилась. Ставка кредита выросла до 7% и общая сумма стала единой для всех субъектов: три миллиона рублей. Программа продлится еще один год.