Названы специальности с наибольшим сокращением зарплат

Самое заметное сокращение зарплат произошло у сотрудников спортивных и развлекательных организаций. Там общий фонд оплаты труда сократился на 33%. Меньше платить своим работникам стали 49% компаний. Около 35% организаций вообще отказались платить заработную плату.

У кафе, ресторанов и других организаций общественного питания общий зарплатный фонд снизился на 24%. Сократили выплаты своим сотрудникам 68% организаций, а 18% вообще перестали давать работникам деньги.

Фонд оплаты труда сотрудников хостелов, гостиниц и отелей уменьшился на 24%. При этом меньше стали платить своим сотрудникам сразу 75% организаций. Вообще не платят только 10%.

Не обошло сокращение зарплатного фонда и другие сферы деятельности. В образовании оно составило 21%. В компаниях, которые занимаются арендой и лизингом, суммы невыплаты денег работникам составили 17%, в розничной торговле сокращение составило 15%, в риелторском бизнесе — 14%, в фирмах по трудоустройству и подбору персонала — 14%, в сфере рекламы — 13%.

При этом пострадавшие работники и так имели одни из самых низких зарплат. В Москве оклады у сотрудников гостиниц и предприятий общепита составляли порядка 42,3 тысячи рублей. На операциях с недвижимым имуществом специалист мог получать до 60,1 тысячи рублей. Административная работа оценивалась примерно в 63,5 тысячи. Самые большие выплаты получали сотрудники финансово-страховой отрасли. В начале года средняя зарплата в этой отрасли достигала 160 тысяч рублей.