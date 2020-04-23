Самые высокие оклады в Москве оказались у финансистов и страховщиков

Зарплаты сотрудников финансово-страховой отрасли оказались самыми высокими в Москве. В начале 2020 года такие специалисты получали более 160 тысяч рублей.

Средняя заработная плата работников этой сферы в январе достигала 160,5 тысячи рублей, уточнил сайт RT со ссылкой на данные Мосгорстата.

Специалисты сферы информации и связи получали меньше — около 130,6 тысячи рублей, но все равно заняли второе место.

Довольно высокие оклады у тех, кто работает в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха. Здесь получают порядка 106,9 тысячи рублей. Зарплаты занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью достигают 106 тысяч. Имеющие отношение к образованию москвичи получают около 89,3 тысячи.

В начале года в столице самые низкие оклады были у сотрудников гостиниц и предприятий общепита — порядка 42,3 тысячи рублей. Занятые в сфере строительства люди зарабатывали в среднем 59,2 тысячи, а работники сферы прочих услуг — 59,8 тысячи рублей.

На операциях с недвижимым имуществом специалист мог получать до 60,1 тысячи рублей. Административная работа оценивалась примерно в 63,5 тысячи.

В Госдуме призвали уровнять зарплаты женщин и мужчин. Сейчас за равный труд последние обычно получают больше, хотя все и зависит от отрасли, где работают люди.