Самые высокие оклады в Москве оказались у финансистов и страховщиков
Средняя заработная плата работников этой сферы в январе достигала 160,5 тысячи рублей, уточнил сайт RT со ссылкой на данные Мосгорстата.
Специалисты сферы информации и связи получали меньше — около 130,6 тысячи рублей, но все равно заняли второе место.
Довольно высокие оклады у тех, кто работает в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха. Здесь получают порядка 106,9 тысячи рублей. Зарплаты занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью достигают 106 тысяч. Имеющие отношение к образованию москвичи получают около 89,3 тысячи.
В начале года в столице самые низкие оклады были у сотрудников гостиниц и предприятий общепита — порядка 42,3 тысячи рублей. Занятые в сфере строительства люди зарабатывали в среднем 59,2 тысячи, а работники сферы прочих услуг — 59,8 тысячи рублей.
На операциях с недвижимым имуществом специалист мог получать до 60,1 тысячи рублей. Административная работа оценивалась примерно в 63,5 тысячи.
В Госдуме призвали уровнять зарплаты женщин и мужчин. Сейчас за равный труд последние обычно получают больше, хотя все и зависит от отрасли, где работают люди.