Названы самые закредитованные регионы России

Самыми «закредитованными» регионами России оказались Калмыкия и Тува. Меньше всего кредитов берут в кавказских республиках. Такой вывод можно сделать из исследования, проведенного РИА «Новости».

Средний долг одного из жителей России перед кредитными организациями оказался больше 300 тысяч рублей. При этом самым «закредитованным» оказалось население Калмыкии и Тувы, а минимум за Ингушетией, Дагестаном и Чечней.

Эксперты объяснили, что скачком в кредитовании ситуация обязана льготной ипотеке. Рост процентных ставок также поспособствовал росту кредитов на выгодных условиях. Проблема в том, что заработная плата прирастает довольно уверенно, что и провоцирует долговую нагрузку.

По данным Центробанка, по сравнению с октябрем 2021 года объем банковских кредитов ощутимо поднялся на 22,1%, до 24,1 триллиона рублей. Средняя заработная плата же за год выросла всего на 10%. В итоге суммарный долг увеличился на 56,4 тысячи рублей, до 312,1 тысячи рублей, на 1 октября 2021 года.

Впрочем, в октябре Центробанк сообщал о снижении числа взятых потребительских кредитов, связав это со своими «охлаждающими» мерами.