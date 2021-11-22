Россияне стали реже брать потребкредиты из-за «охлаждающих» мер Центробанка

Объемы выданных потребительских кредитов россиянам в октябре снизились, а общий рост розничного кредитования замедлился до 1,4% по сравнению с 1,7% в сентябре. Причиной такого поведения стали принятые «охлаждающие» меры Центрального банка. Об этом говорится в докладе «О развитии банковского сектора России в октябре 2021 года», опубликованного на сайте регулятора.

В список «охлаждающих» мер рынок розничного кредитования аналитики включили повышение ключевой ставки, и, как следствие, удорожание кредитов. Кроме того, показали свой результат ограничения в виде макро-надбавок. Речь идет о повышении выплат по кредитам до уровня 2019 года для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Такую меру Центральный банк ввел с 1 июля.

При этом высокие темпы роста остаются в корпоративном сегменте кредитования и в ипотеке. Общее количество выданных займов предпринимателей в октябре увеличилось на 803 миллиардов рублей, что выше среднемесячного уровня.

Объемы выданных кредитов на покупку жилья увеличилось на 50 миллиардов рублей, что составляет 2,3%. Для сравнения, в августе этот показатель увеличился на 1,8%, а в сентябре на 2,1%. Основной рост обеспечивается за счет кредитов выданных под рыночные проценты. Доля выданных льготных ипотечных кредитов под 7,3% годовых за месяц никак не изменилась и сохранилась на уровне 40 миллиардов рублей.

Просроченная задолженность по корпоративным кредитам в октябре увеличилась только на пять миллиардов рублей. При этом в потребительском сегменте рост оказался более значительным и составил 14 миллиардов рублей. Здесь специалисты учли списание проблемных займов.