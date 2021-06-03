Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Появился рейтинг вакансий в Москве, которые оплачиваются лучше всего. Об этом сообщил RT со ссылкой на сервис «Работа.ру»

Одной из самых хорошо оплачиваемых вакансий — до 300 тысяч рублей в месяц — стала вакансия заместителя руководителя сети салонов красоты. Нужен сотрудник с высшим образованием и опытом работы в крупных компаниях на подобной должности не менее пяти лет.

Также требуются помощники по хозяйству в загородном доме. За такую работу предлагают до 280 тысяч рублей в месяц с проживанием.

Также есть вакансия дизайнера-консультанта в мебельном салоне — до 250 тысяч рублей в месяц. Такая же зарплата — Senior JavaScript Fullstack разработчик.

Еще ищут техника-керамиста в стоматологическую лабораторию, которому также предлагают до 250 тысяч рублей в месяц. От 200 тысяч рублей можно заработать на должности операционного директора в транспортной компании.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) России сообщили, что знают точное число несовершеннолетних, зарегистрированных в качестве самозанятых. Сейчас выплачивают налог государству свыше 30 тысяч подростков.