В России подсчитали самозанятых подростков

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России сообщили, что знают точное число несовершеннолетних, зарегистрированных в качестве самозанятых. Сейчас выплачивают налог государству свыше 30 тысяч подростков.

Об этом газете «Ведомости» сообщил глава ФНС Даниил Егоров. По его данным, больше всего самозанятых несовершеннолетних проживает в Магаданской области. Егоров добавил, что самому старому занятому в России исполнилось 96 лет.

Всего в стране действуют примерно 79 тысяч самозанятых в возрасте 60+. В России зарегистрирован 61% самозанятых-мужчин, и 39% женщин.

В конце мая в Госдуме предложили ввести льготную налоговую ставку НДФЛ для работающих студентов. Автор инициативы депутат Иван Сухарев сообщил, что большинство из них работают, чтобы оплачивать учебу или аренду квартиры. Из их зарплаты вычитают налог по ставке в 13%. Он предложил снизить ее до уровня самозанятых.