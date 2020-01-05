Названы самые популярные купюры у фальшивомонетчиков

Российские фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей, а также в 500 евро и 100 долларов. В то же время в МВД заявили, что доля фальшивок среди купюр не велика.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро», — сказали ТАСС в пресс-службе МВД.

В министерстве добавили, что 200 и 2000 рублей, купюры которых ввели в 2017-м, подделывают значительно реже.

В пресс-службе добавили, что в первом полугодии 2019 года МВД выявило 41 тысячу фальшивых купюр, что в 1,2 раза меньше показателей за аналогичный период 2018 года. Большая часть подделок пришлась на рубли: 39,5 тысячи против 1,9 тысячи иностранной валюты.

В пресс-службе иркутского управления МВД добавили, что чаще всего злоумышленники сбывают фальшивые купюры в магазинах и точках общепита, где нет камер видеонаблюдения, сообщил сайт «Вести. Иркутск».