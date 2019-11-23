Жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»

В неприятную историю попала мать ее подруги.

Пенсию местной жительнице принесла домой сотрудница муниципального предприятия «Ветеран». Позже пенсионерка отправилась в магазин, где попыталась расплатиться за целую телегу с товарами «билетами банка приколов». Однако сотрудники магазина пригрозили «злоумышленнице» тюрьмой за подделку денег.

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«Они пенсионерок на кассе реально запугали, сказав, что если те вызовут полицию, то их посадят за подделку денег. Перепуганные бабушки пошли домой, начали звонить близким…» — написала Петрова.

Журналистка рассказала, что пенсионерка плохо ходит и видит, страдает от деменции. Пожилой женщине и до этого уже выдавали фальшивые банкноты, но только по одной-две купюры, да и суммы были незначительные. По этой причине пострадавшая не обращалась в полицию.

Теперь же на «банк приколов» ей заменили всю пенсию. Поэтому у женщины нет денег ни на оплату квартиры, ни на еду. В связи с этим на этот раз пенсионерка в сопровождении ближних пойдет в отделении полиции.