Названы регионы с самым сильным разбросом по размеру зарплат

В Москве зафиксировали максимальное зарплатное неравенство по России. Некоторые в столице зарабатывают более 350 тысяч рублей, а другие получают почти в 18 раз меньше. Об этом со ссылкой на результаты исследования FinExpertiza сообщил ТАСС.

Наименее оплачиваемые 10% работников в Москве получают «на руки» около 20 тысяч рублей, а 10% самых высокооплачиваемых — 357,5 тысячи рублей. При этом зарплата на крупных и средних предприятиях в столице с вычетом налога составила в среднем 98,2 тысячи рублей.

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге субъектов с максимальным зарплатным неравенством. В Северной столице зарплата самых низкооплачиваемых работников составляет порядка 16,6 тысячи рублей, а высокооплачиваемых — 211,5 тысячи рублей. Таким образом, разница составляет 12,7 раза.

Третье место в рейтинге досталось Московской области. Там зарплаты отличаются в 12 раз. Самая низкая составляет 14,4 тысячи рублей, а самая высокая — 173,1 тысячи.

Следующие места в рейтинге достались Тюменской, Сахалинской, Нижегородской, Астраханской, Амурской и Калужской областям.

Ранее были названы российские регионы с самыми высокими зарплатами.