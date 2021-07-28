Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Регионы с самой высокой средней зарплатой в России назвали эксперты. В беседе с «Известиями» они подчеркнули, что есть большая разница и в минимальной стоимости жизни в разных частях страны.

Самые высокие зарплаты стабильно остаются на Чукотке. Второе место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Третья строчка остается за Москвой. Также в списке регионов с самыми высокими средними зарплатами Магаданская и Сахалинская области, НАО, Камчатка, ХМАО, Якутия и Санкт-Петербург.

Глава ФоРГО Константин Костин подытожил, что первые позиции занимают регионы, в которых хорошо развита промышленность и большие объемы производства. Однако те регионы, которые производят в основном продукты питания, обычно оказываются только во второй десятке рейтинга. Речь идет, например, о Белгородской области или Республике Татарстан.

Но есть большая разница и в величине минимальной стоимости жизни. На первом месте по дороговизне оказался ЯНАО, на втором по традиции остается Москва. Третью строчку заняла Сахалинская область. Кроме того, жизнь можно назвать дорогой на Чукотке, в Магаданской области, НАО и Санкт-Петербурге.

Ранее эксперты назвали профессии с самой высокой зарплатой в России. Самые большие деньги предлагают директору в сфере IT — в среднем по России его зарплата составит около 183 тысяч рублей в месяц.