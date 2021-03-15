Названы регионы с наибольшим падением прибыли бизнеса

Итоговые показатели бизнеса за 2020 год ухудшились в 48 из 85 регионов России. Лидером антирейтинга оказалась Северная Осетия — Алания. В 2019 году местные предприниматели получили убыток размером около двух миллиардов рублей, то в 2020 году — уже три миллиарда.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Второе место занял Ненецкий автономный округ, в котором финансовый результат бизнеса ухудшился с 5,8 миллиарда рублей убытка до 20,65 миллиарда. Это 456%.

В Ингушетии, которая оказалась на третьем месте, убытки выросли на 436,5%, с 838 миллионов рублей до 4,5 миллиарда.

В пятерке антилидеров оказались Амурская область и Севастополь. В первом случае показатели ухудшились на 215,4% и потери составили 31,56 миллиарда рублей, во втором — на 210,8% и убыток составил на 802 миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что своевременные меры позволили России преодолеть спад в экономике и властям удалось снизить риски вложений в экономику страну. Также реформы последних лет позволили не ужесточать макроэкономическую политику в условиях ковидного кризиса.