Своевременные меры дали возможность преодолеть спад в экономике РФ и выйти на ее восстановление. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

По его словам, России удалось снизить риски вложений в свою экономику. Кроме того, реформы последних лет и новые возможности позволили властям страны не ужесточать макроэкономическую политику в условиях вызванного пандемией кризиса. Об этом написал ТАСС. Однако 2020 год стал тяжелым для экономики.

«Отмечу, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны», — сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. На ведение бизнеса и экономической динамике негативно сказались эпидемическая ситуация и введение вынужденных ограничений.

Также российский лидер на совещании сказал, что правительство завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры.