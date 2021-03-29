Названы регионы-лидеры по средним зарплатам

Хорошие зарплаты в России в основном в северных регионах. Добывающая промышленность в северных решионах — ЯНАО, Магаданской области и НАО — обеспечивает высокий уровень средних зарплат в местных населенных пунктах.

По данным Росстата, в 2020 году динамика роста зарплат в России была ниже, чем в предыдущие годы. Номинальная средняя зарплата увеличилась в минувшем году на 6%, в 2019 году этот показатель был равен 9,5%.

Средняя зарплата в прошлом году в денежном выражении составляла 44,4 тысячи рублей. Однако от региона к региону эта цифра разнится — иногда очень существенно.

Антилидерами по уровню средних зарплат стали республики Северного Кавказа и Ивановская область, сказано в исследовании РИА «Новости».

При этом в целом по России доходы в больших городах примерно на 15-20% выше, чем в небольших населенных пунктах. Лишь в шести субъектах ситуациябыла противоположной: Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области. В них оказалось не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату.

В России в первом квартале этого года самыми невостребованными профессиями стали психиатры, звукорежиссеры, арматурщики. Кто еще вошел в топ.