Россиянам назвали самые непопулярные вакансии

В России в первом квартале этого года самыми невостребованными профессиями стали психиатры, звукорежиссеры, арматурщики. Это следует из данных исследования сервиса «Зарплата.ру».

Эксперты изучили около двух миллионов резюме, опубликованных на своем сайте за первые три месяца года.

«С января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов)», — передало РИА «Новости» текст исследования.

Специалисты также выяснили, что чаще всего арматурщиков ищут строительные компании. В основном доход предлагают до 90 тысяч рублей в месяц. Звукорежиссеров ждут в детских образовательных центрах и летних лагерях. Зарплата — 25 тысяч рублей.

Многие вакансии врачей-психиатров открыты в государственных медучреждениях с пометкой «переезд». Врачам готовы предложить жилье, также среди кандидатов рассматриваются и пенсионеры. Доход — от 50 тысяч рублей.