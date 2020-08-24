Названы регионы, где жители чаще берут ипотеку

Жители трех регионов России берут ипотеку чаще других: это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Тюменская область. Там около 30 человек из тысячи берут кредит на жилье за год.

При этом реже всех за ипотечным кредитом обращаются жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Крыма и Москвы. Такие результаты приводятся в исследовании, проведенном РИА «Новости».

В Московской области берут ипотеку на большие суммы: в среднем на 3,6 миллиона рублей. В общем рейтинге регион находится на 50 месте: за последние 12 месяцев было оформлено 16,9 ипотечного кредита на 1000 человек из числа экономически активного населения Подмосковья. Больше средний показатель кредита только в столице: даже за однушку там придется отдать как минимум пять миллионов рублей.

Среди регионов с высокой стоимостью жилья и большими суммами ипотеки также Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Якутия.

Специалисты проанализировали динамику числа ипотечных кредитов, средние суммы и количество заемщиков. В целом за первые шесть месяцев текущего года эксперты зафиксировали рост числа выданных ипотечных кредитов по России. Всего банки оформили более 600 тысяч кредитов на жилье — это на 3,8% больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что в июле был побит рекорд по выдаче ипотеки в российских банках. Кредитные организации оформили займы для населения на 320 миллиардов рублей, что на 53% больше, чем за июль прошлого года.