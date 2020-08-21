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    21 августа 2020, 17:03

    Выдача ипотеки побила рекорд в июле

    Андрей Иванов

    Сумма ипотечных кредитов, которые выдали российские банки в июле, составила 320 миллиардов рублей. Это на 53% больше, чем в июле прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
    Выдача ипотеки побила рекорд в июле

    «Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Оба этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых», — приводит агентство слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.

    Всего в июле российские банки выдали 129 тысяч ипотечных кредитов. Это на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле прошлого года.

    С января по июль 2020 года выдача ипотеки сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

    Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что граждане смогут приобрести новое жилье в кредит по льготной ставке до 1 ноября 2020 года. Продлевать программу и расширять ее действие на вторичный рынок жилой недвижимости не будут.

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