Выдача ипотеки побила рекорд в июле

«Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Оба этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых», — приводит агентство слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.

Всего в июле российские банки выдали 129 тысяч ипотечных кредитов. Это на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле прошлого года.

С января по июль 2020 года выдача ипотеки сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что граждане смогут приобрести новое жилье в кредит по льготной ставке до 1 ноября 2020 года. Продлевать программу и расширять ее действие на вторичный рынок жилой недвижимости не будут.