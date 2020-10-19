Названы профессии с самой высокой зарплатой на удаленке

Среди самых высокооплачиваемых профессий на удаленке оказались программист-аналитик 1С, менеджер внешне-экономической деятельности и backend-разработчик. Все они могут получать больше 180 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг удаленных профессий с самой высокой зарплатой составили специалисты портала Работа.ру, результаты их исследования приводит РИА «Новости». Согласно этому рейтингу, программист-аналитик 1С сможет получать до 270 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен уметь работать с системами управления баз данных, знать хотя бы одну из типовых конфигураций 1С и иметь опыт взаимодействия с командой минимум из десяти человек.

Менеджера внешне-экономической деятельности ищут на проектную работу. Платить обещают 200 тысяч рублей в месяц. Работник должен иметь пятилетний опыт и хорошо знать иностранные языки — ему нужно будет участвовать в переговорах.

На третьем месте в рейтинге удаленных вакансий с самой высокой зарплатой оказался backend-разработчик. Такой сотрудник требуется в Сберавто. Он должен знать язык программирования Golang, уметь работать с программным обеспечением Docker и Kubernetes.

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