Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России

В Калмыкии, Туве и Курганской области самый высокий уровень закредитованности населения. Степень долговой нагрузки там оценивается в 87%, 76% и 73%, соответственно.

При этом общий объем кредитования за последний год вырос на 13,4%, следует из данных исследования РИА «Новости».

Самые низкие показатели закредитованности были отмечены в южных регионах России. Например, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате — 10,3%. Эксперты считают, что такие цифры связаны с недостаточно развитой банковской системой и плохой доступностью кредитов.

В топ-5 самых незакредитованных российских субъектов вошли Крым, Дагестан, Чечня и Севастополь. Уровень долговой нагрузки населения там не превысил отметку в 20%. В столице же эта планка — 29,6%. Москва занимает седьмую строчку списка.

В основном, россияне берут в долг 200-300 тысяч рублей. В 47 регионах страны был зафиксирован такой показатель. Еще в 17 субъектах — 100-200 тысяч, в 16 — свыше 300 тысяч рублей. Еще в пяти регионах страны этот показатель меньше 100 тысяч рублей.

Расчет уровня закредитованности в регионах произведен на основе данных Центробанка и Росстата, уточнило Ura.ru.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло шестое место в рейтинге цифровой грамотности среди регионов Центрального федерального округа. Первое место в списке заняла Тамбовская область. А столица оказалась на 13 месте. Рейтинг цифровой грамотности был составлен по результатам цифрового диктанта. Его проводили с 28 марта до 11 апреля.