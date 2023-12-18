Эксклюзив 18 декабря 2023, 12:59 Названы причины введения лимита в 100 тысяч по упрощенному переводу Финансовый аналитик Беляев: лимит упрощенного перевода ударит по «серому» рынку РИА «Новости»

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Одобренный правительственной комиссией законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального размера денежных переводов по упрощенной системе в 100 тысяч рублей поможет в борьбе с оттоком капитала и «серым» рынком. Об этом в беседе с «360» заявил финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он напомнил, что на сегодняшний день россияне могут переводить через финансовые организации без какого-либо подтверждения личности до 15 тысяч рублей. В случае принятия инициативы Росфинмониторинга единовременный перевод по упрощенной идентификации (предоставлении анкетных данных и документов, в том числе в электронном виде) ограничат до 100 тысяч рублей.

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Предложение надзорного ведомства финансовый аналитик назвал одним из важнейших механизмов для управления экономикой и способом борьбы с утечкой капитала из страны.

«Мы знаем, что у нас увеличилось число людей, которые живут за границей, туда вырос перевод денежных средств. Это нужно держать под контролем. Важно понимание, что и куда движется, чтобы не было утечки капитала», — заявил Беляев.

Он добавил, что также это скажется на предпринимателях и организациях, работающей в серой зоне, которые предпочитают проводить расчеты с клиентами наличными или переводами на карту.

По словам Беляева, речь в этом случае идет об очень крупных суммах, намного превышающих предлагаемый лимит в 100 тысяч рублей.

«Когда есть такие неконтролируемые массы денег, это почва для коррупции. <…> Поэтому решение оправдано на мой взгляд», — подытожил Беляев.

Денежные переводы без открытия по упрощенной схеме проводят банки, без открытия счета, а также сервисы «Золотая корона», Contact и другие.

РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга уточнил, что после одобрения правительственной комиссией законопроект внесут на рассмотрение кабмина в пятницу, 22 декабря. В Госдуме предложение рассмотрят во время весенней сессии, а в силу новая норма вступит через год после принятия.