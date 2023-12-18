Деньги 18 декабря 2023, 07:45 Денежные переводы без открытия счета в России ограничат по сумме Правкомиссия утвердила порог переводов без открытия счета в 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Росфинмониторинг предложил ограничить клиентам банков, прошедшим упрощенную идентификацию личности, денежные переводы без открытия счета суммой 100 тысяч рублей за одну операцию. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот проект, сообщил РБК.

Представитель Минфина объяснил, что введение порога суммы перевода по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации поможет сократить отток капитала из России. Кроме министерства законопроект Росфинмониторинга одобрили Центробанк, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Правкомиссия рассмотрела его 11 декабря и тоже поддержала идею ограничить сумму таких транзакций.

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Полную идентификацию личности можно провести в отделении банка, упрощенную — удаленно по фамилии, имени, отчеству и паспортным данным. Представитель Росфинмониторинга объяснил, что в случае принятия закона «упрощенным» клиентам одну операцию ограничат в 100 тысяч рублей. Для перевода большей суммы придется пройти полную идентификацию личности. Нововведение коснется тех, кто пользуется системами трансграничных переводов.

В ноябре пять стран ближнего зарубежья подключились к системе быстрых платежей. Одна из них позволила переводить деньги в Россию.