Деньги 04 июля 2023, 16:32 Курсы доллара и евро обновили прошлые рекорды Курс доллара на Московской бирже вырос до 90 рублей и обновил мартовский максимум РИА «Новости»

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Курсы доллара и евро на Московской бирже в ходе торгов снова пошли вверх. Американская валюта впервые с марта подорожала до 90 рублей, евро преодолел показатель в 98 рублей, которого ранее достигал полтора года назад. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала курс незначительно скорректировался. Доллар опустился до 89,63 рубля, но в ходе торгов преодолел этот предел. Максимальная стоимость американской валюты в ходе торгов составила 90,18 рубля. Курс вырос на 95 копеек.

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Евро также сбавил свои позиции, опустившись до показателя 97,75 рубля к закрытию биржи. Но в течение торгов максимальный показатель составил 98,27 рубля, показав общий рост в 1,12 рубля.

На фоне ралли западных валют китайский юань оказался достаточно стабильным. Курс валюты остался на уровне 12,39 рубля, опустившись с максимального показателя в 12,46 рубля. Общая прибавка курса китайской валюты составила 0,21 рубля.

По данным Центрального банка, курс валют на торги ближайшей среды, 5 июля, следующие: доллар — 89,65 рубля, евро — 97,73 рубля, юань — 12,37 рубля.

Ослабление национальной валюты продолжается вторую неделю. Оно началось после попытки мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, когда на фоне негативного информационного фона акции ряда российских компаний сильно упали, а банки резко повысили курс продажи валют, но после отыграли свое решение.