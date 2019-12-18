Названы последствия от расширения санкций против Украины

По его словам, последствия ответных санкций приведут к закрытию средних и мелких предприятий на Украине, росту безработицы, сокращению налоговых поступлений.

Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».

Для любой страны закрытие крупнейшего рынка сбыта — что-то близкое к экономическому самоубийству. Юрий Голубь политический аналитик

17 декабря Россия расширила перечень товаров, ввозить которые с Украины запрещено. В список, в частности, вошли медицинские грелки и спринцовки, кукурузный крахмал, радиаторы и котлы отопления.

Также правительство РФ пересмотрело список граждан, против которых вводятся персональные санкции. В него добавили девять чиновников и депутатов городского совета Одессы. Из списка также исключили директора телеканала «112 Украина» Егора Бенкендорфа и депутата Верховной рады Юлия Йоффе. Всего в списке около 570 жителей Украины.