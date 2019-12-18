    18 декабря 2019, 01:47

    Названы последствия от расширения санкций против Украины

    Кирилл Фролов

    Расширение Россией санкционного списка украинских товаров ударит по экономике республики. Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Юрий Голубь.
    Названы последствия от расширения санкций против Украины

    По его словам, последствия ответных санкций приведут к закрытию средних и мелких предприятий на Украине, росту безработицы, сокращению налоговых поступлений.

    Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».

    Для любой страны закрытие крупнейшего рынка сбыта — что-то близкое к экономическому самоубийству.

    Юрий Голубьполитический аналитик

    17 декабря Россия расширила перечень товаров, ввозить которые с Украины запрещено. В список, в частности, вошли медицинские грелки и спринцовки, кукурузный крахмал, радиаторы и котлы отопления.

    Также правительство РФ пересмотрело список граждан, против которых вводятся персональные санкции. В него добавили девять чиновников и депутатов городского совета Одессы. Из списка также исключили директора телеканала «112 Украина» Егора Бенкендорфа и депутата Верховной рады Юлия Йоффе. Всего в списке около 570 жителей Украины.