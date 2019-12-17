Россия расширила черный список лиц и товаров с Украины

Россия расширила список граждан Украины, в отношении которых действуют специальные экономические меры, а также перечень товаров, запрещенных к ввозу. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, в список людей, в отношении которых действуют специальные экономические меры, добавлены девять человек: это чиновники и депутаты городского совета Одессы. Двоих из перечня исключили.

Постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний Медведев подписал в ноябре 2018 года. Изначально в нем были 322 человека, сейчас — 570. У этих людей заблокированы безналичные деньги и ценные бумаги, а также имущество на территории России. Кроме того, им запрещено выводить капитал за пределы РФ.

Из товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины, добавились кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения, а также радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов. Одновременно из России теперь запрещено вывозить на Украину макулатуру. Постановление вступает в силу 17 декабря.

Эти товары тоже расширяют уже существующее постановление, введенное в конце декабря 2018 года. Изначальный перечень включал более чем 50 видов продукции.

До этого 17 декабря правительство Украины инициировало введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.