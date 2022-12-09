Власть 09 декабря 2022, 21:52 Путин исключил влияние на экономику России потолка цен на нефть Путин: Россия не понесет потерь из-за потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Россия не столкнется с потерями из-за попыток установить потолок цен на нефть. Об этом в ходе брифинга в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.

Глава государств отметил, что предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым Россия продает топливо.

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«Это решение нас никак не затрагивает. <…> Мы еще и скидки многим партнерам делаем. Примерно к этой цифрe все и сходится. Поэтому у нас потерь не будет», — сказал он.

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По словам российского лидера, введенный Западом потолок цен на российскую нефть в итоге затронет весь мировой рынок.

«Потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведет к коллапсу самой отрасли. Потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже», — объяснил Путин.

Российский президент назвал попытки установить потолок цен на нефть «глупым и непродуманным» предложением. При этом он отрицает вероятность того, что потолок цен приведет к проблемам в российском бюджете.

Путин также отметил, то в ближайшие дни опубликуют указ об ответных мерах на введение ценового потолка на отечественную нефть.