Названы кредиты, по которым можно получить каникулы во время пандемии

Каникулы могут предоставить заемщикам по ипотечным и потребительским кредитам. Ипотека ограничена суммой 1,5 миллиона рублей, а потребительский кредит не должен превышать 250 тысяч рублей.

«Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1,5 миллиона рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Сбербанка.

В случае долга по кредитной карте отсрочку в банке дадут, если сумма не превышает 100 тысяч рублей. Каникулы могут предоставить и предпринимателям, которые взяли в кредит не более 300 тысяч рублей. Ранее в Центробанке напомнили, что кредитные каникулы не подразумевают освобождения от процентов. Банки продолжат их начислять и в период отсрочки.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Это мера поддержки людей в период пандемии. Если заемщик попадет в трудную жизненную ситуацию, то можно будет оформить кредитные каникулы на полгода при условии снижения доходов минимум на 30%.

Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Власти большинства регионов ввели режим строгой самоизоляции. Всего в РФ зафиксировали 4731 случай заражения 2019-nCoV.