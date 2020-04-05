ЦБ предупредил о процентах во время кредитных каникул

Кредитная отсрочка во время пандемии — это не освобождение от процентов. Банки продолжат их начислять и во время кредитных каникул.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк, заемщику во время кредитных каникул стоит платить какие-то посильные суммы в банк. Это уменьшит сумму начисляемых процентов и облегчит закрытие кредита, когда каникулы закончатся.

Должник после окончания каникул обязан выплатить все проценты по кредиту и оплатить все штрафы и просрочки, которые появились до начала льготного периода.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Это мера поддержки людей в период пандемии. Если заемщик попадет в трудную жизненную ситуацию, то можно будет получить шестимесячные кредитные каникулы. За отсрочкой можно будет обратиться к кредитору только в том случае, если доход снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным за предыдущий год.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой власти регионов ввели режим строгой самоизоляции, а Путин объявил весь апрель нерабочим. В России зафиксировали 4731 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 43 человека.