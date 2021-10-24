Названы инвестиционные инструменты будущего

Россиянам пора применять диверсифицированный подход к сохранению и приумножению сбережений в условиях непредсказуемости финансовых рынков. Об этом рассказал глава Росбанка Илья Поляков в беседе с РИА «Новости».

Он также отметил, что стоит обратить внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к так называемым принципам ESG — за ними будущее, отметил эксперт.

«Непредсказуемые движения финансовых рынков в последние кварталы, на мой взгляд, подтвердили необходимость диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений», — рассказал банкир.

В этом году Банк России повысил ключевую ставку. Многие считают, что пик ее величины настанет совсем скоро. Это значит, что можно ловить более высокие ставки по депозитам или искать момент для приобретения облигаций, доходность которых будет снижаться в последующие годы.

Ранее аналитики выяснили, что к началу осени россияне просрочили 7,1 миллиона кредитов — это каждая десятая ссуда, выданная физическому лицу. Количество просроченных кредитов выросло на 3%, если сравнивать результаты начала года.